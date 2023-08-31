Лукашенко назвал провокационными учения НАТО у белорусских границ

Президент республики отметил, что страны Североатлантического альянса оправдывают свои действия "некими угрозами, якобы исходящими" от Минска

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Страны НАТО настойчиво продвигают политику расширения альянса, продолжают провокационные учения у белорусских границ. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совбеза.

"Страны НАТО настойчиво продвигают политику своего расширения, наращивают военное присутствие вокруг Беларуси, постоянно проводят провокационные учения на наших границах", - сказал президент, его слова приводит агентство БелТА.

По словам президента, свои действия они оправдывают некими угрозами, якобы исходящими с территории Белоруссии. "Руководство Польши и стран Балтии обвиняет Беларусь в неких мифических агрессивных намерениях", - отметил Лукашенко. По его словам, в апреле Варшава уведомила о решении не выполнять Договор об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Белоруссии. "Это фактически последний юридически обязывающий международный акт в сфере контроля над вооружениями. Это уже опасный шаг. Как мы должны на все это реагировать?" - заявил Лукашенко.

Он также отметил о подготовке на территории соседних стран белорусских боевиков. "Я уже не говорю о подготовке на их территории наших беглых для осуществления военного переворота в Беларуси, - сказал президент. - Опять же хочу предупредить, что в этом плане мы ни с кем церемониться не будем. Хотя, надо отдать должное, наши беглые, которые находятся в Польше, Литве и особенно на Украине, понимают, для чего их там используют".