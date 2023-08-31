Источник сообщил, что встреча Эрдогана с Путиным планируется в Сочи 4 сентября

Турецкое руководство пока не объявляло официальную дату визита президента в Россию

СТАМБУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина планируется в Сочи 4 сентября. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Турции.

"Пока встреча планируется на 4 сентября", - сказал собеседник.

Турецкие власти пока не объявляли официальную дату визита Эрдогана в РФ. Ранее ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщал о возможности встречи Эрдогана и Путина в Сочи 4 сентября.

Как сообщил тедеканал NTV со ссылкой на источники, визит Эрдогана в Россию состоится 4 сентября, его встреча с Путиным пройдет в тот же день в Сочи. Аналогичную информацию представил пропавительственный телеканал A-haber.

В среду пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль на днях официально сообщит о сроках визита Эрдогана в Россию.

Основными вопросами встречи двух президентов, как ожидается, станут зерновая сделка, за продление которой в прежнем формате выступает Анкара, и урегулирование на Украине. Турция неоднократно предлагала посредничество в этом вопросе.

Вопросы подготовки визита Эрдогана в Россию в Москве 31 августа и 1 сентября обсудит глава турецкого МИД Хакан Фидан. В частности, пройдут его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.