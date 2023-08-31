Консульское агентство Польши в Смоленске прекратило работу

Причиной закрытия стало распоряжение правительства РФ, которое было принято в качестве ответной меры на недружественные антироссийские действия польских властей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Польские власти закрыли консульское агентство республики в Смоленске в соответствии с решением правительства РФ. Об этом сообщил польский МИД.

"31 августа состоялась церемония закрытия консульского агентства в Смоленске", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что агентство работало с 2012 года. "Причиной закрытия стал отзыв разрешения на его функционирование правительством РФ", - напомнил польский МИД, указав, что выступает "категорически против этого решения российских властей".

14 июля стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Как пояснили в правительстве, решение о закрытии агентства было принято в качестве ответной меры на недружественные антироссийские действия правительства Польши. В частности, речь идет о незаконном изъятии российской дипломатической недвижимости на польской территории и существенном сокращении дипломатического присутствия России в Польше.