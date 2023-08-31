31 августа, 10:48
Попытка госпереворота в Нигере

СМИ: премьер Нигера и президент Экваториальной Гвинеи договорились развивать отношения

По данным телеканала RTN, Али Ламин Зейн и Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого провели "плодотворные переговоры, подтвердили дружеский настрой, направленный на укрепление двусторонних отношений братских стран и противостояние империалистам"

ПРЕТОРИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Глава правительства переходного периода Нигера Али Ламин Зейн в ходе рабочего визита передал президенту Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангу Нгеме Мбасого послание главы Национального совета спасения родины Абдурахмана Тчиани. Об этом сообщил телеканал RTN.

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По его информации, премьер и президент провели "плодотворные переговоры, подтвердили дружеский настрой, направленный на укрепление двусторонних отношений братских стран и противостояние империалистам". В состав делегации Нигера входят министр национальной обороны Салифу Моди и начальник главного штаба ВС Мусса Салау Барму.

По пути в Экваториальную Гвинею премьер сделал остановку в Чаде, где нескольких часов вел переговоры с коллегой Салехом Кебзабо, передает телеканал. 16 августа в ходе визита в Нджамену Али Ламин Зейн заявил, что заручился поддержкой президента переходного периода Махамата Идрисса Деби Итно. 

Теги:
Обианг Нгема Мбасого, ТеодороНигерЭкваториальная ГвинеяПопытка госпереворота в Нигере
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