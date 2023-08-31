Экс-премьер Таиланда подал прошение о помиловании

Таксина Чинавата приговорили к восьми годам заключения

БАНГКОК, 31 августа. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават подал прошение о королевском помиловании. Об этом сообщила газета Matichon со ссылкой на вице-премьера Виссану Креа-Нгама.

По его словам, запрос передан в министерство юстиции для прохождения дальнейших процедур.

Чинават занимал пост премьера Таиланда с 2001 по 2006 год. Когда он находился на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, группа военных под руководством главнокомандующего сухопутными силами Сонтхи Буньяратглина совершила переворот. Чинават был вынужден остаться за рубежом. Он посетил Таиланд в 2008 году, чтобы предстать перед судом. Политика арестовали, но отпустили на свободу под залог, затем он окончательно покинул страну.

Суд в 2008 году заочно приговорил Чинавата к двум годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при покупке государственного земельного участка. С апреля 2019 года его также приговорили к различным тюремным срокам, в том числе за злоупотребление должностными полномочиями, уклонение от уплаты налогов и коррупцию.

Чинават 22 августа вернулся в Таиланд после более чем 15 лет жизни в добровольном изгнании за рубежом. Сразу после общения с родственниками и сторонниками его доставили в Верховный суд, который оставил в силе приговоры с общим сроком тюремного заключения восемь лет.