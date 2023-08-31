В МИД Китая надеются на объективное отношение к "стандартной карте КНР"

Речь идет о спорных акваториях в Южно-Китайском море, которые страна отметила в своем составе

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Китай надеется, что все вовлеченные стороны объективно отнесутся к опубликованной недавно "стандартной карте КНР" 2023 года. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай надеется, что вовлеченные стороны объективно и рационально отнесутся к данному вопросу", - отметил Ван Вэньбинь, комментируя вопрос журналиста о выпущенной в понедельник Министерством природных ресурсов КНР карте, на которой обозначены в качестве входящих в состав Китая акватории в Южно-Китайском море, за которые страна ведет спор с Брунеем, Вьетнамом, Индонезией, Малайзией и Филиппинами, а также некоторые другие территории, включая остров Тайвань.

Китай на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.