Клэр Кутиньо назначили главой британского Минэнерго

На этом посту она заменит Гранта Шэппса, который стал министром обороны Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Парламентский заместитель министра Великобритании по делам детей и семьи Клэр Кутиньо назначена министром энергетики и углеродной нейтральности королевства. Об этом говорится в официальном заявлении канцелярии главы британского правительства Риши Сунака.

На этом посту она заменит Гранта Шэппса, который в четверг был назначен главой Минобороны вместо ушедшего в отставку Бена Уоллеса.

Кутиньо 38 лет, в парламент она была впервые избрана от правящей Консервативной партии в 2019 году от округа в Восточном Суррее. Она была личным парламентским секретарем Сунака, когда тот занимал пост министра финансов (февраль 2020 - июль 2022) в кабинете Бориса Джонсона.

Должность Кутиньо займет депутат от Консервативной партии Дэвид Джонсон.