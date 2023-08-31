31 августа, 10:38

Клэр Кутиньо назначили главой британского Минэнерго

На этом посту она заменит Гранта Шэппса, который стал министром обороны Соединенного Королевства

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Парламентский заместитель министра Великобритании по делам детей и семьи Клэр Кутиньо назначена министром энергетики и углеродной нейтральности королевства. Об этом говорится в официальном заявлении канцелярии главы британского правительства Риши Сунака.

На этом посту она заменит Гранта Шэппса, который в четверг был назначен главой Минобороны вместо ушедшего в отставку Бена Уоллеса.

Кутиньо 38 лет, в парламент она была впервые избрана от правящей Консервативной партии в 2019 году от округа в Восточном Суррее. Она была личным парламентским секретарем Сунака, когда тот занимал пост министра финансов (февраль 2020 - июль 2022) в кабинете Бориса Джонсона.

Должность Кутиньо займет депутат от Консервативной партии Дэвид Джонсон. 

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