ВВС США и Южной Кореи провели учения с использованием боевых снарядов

В маневрах приняли участие примерно 30 самолетов, передает Yonhap

СЕУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Военные Республики Корея и США провели в четверг совместные учения авиации с применением боевых снарядов, в них приняли участие примерно 30 самолетов. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Маневры ВВС состоялись в рамках учений Ulchi Freedom Shield, которые проходят с 21 по 31 августа. Южная Корея задействовала истребители F-35A, F-15K, KF-16 над Желтым морем. Они использовали ракеты класса "воздух - воздух" для перехвата условной крылатой ракеты противника.

F-15K и KF-16 выпустили управляемые бомбы для удара по местам "возникновения провокаций". К учениям также были привлечены южнокорейские истребители FA-50 и американские штурмовики A-10.

21 августа стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын поднялся на борт корабля ВМС Корейской народной армии и проинспектировал учения по запуску стратегической крылатой ракеты морского базирования.

В среду прошли совместные маневры ВВС США и Республики Корея при участии по крайней мере одного стратегического бомбардировщика B-1B. В ответ на его появление в небе над Корейским полуостровом КНДР запустила две тактические баллистические ракеты в сторону Японского моря, которые имитировали нанесение ядерного удара по командным пунктам и аэродромам Республики Корея.

С понедельника по четверг армия Республики Корея провела масштабные учения с привлечением примерно 550 единиц гусеничной техники, включая танки и самоходные артиллерийские установки, и более 3 тыс. человек. Военные преодолели свыше 100 км и провели боевые стрельбы.