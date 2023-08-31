Военная академия Южной Кореи перенесет бюст генерала из-за его связей с СССР

Минобороны республики заявило, что нахождение бюста Хон Бом До с "коммунистическим прошлым" в академии представляется "неуместным, учитывая ее основы"

СЕУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Военная академия Республики Корея перенесет за пределы своей территории бюст организатора вооруженного сопротивления японскому колониальному господству генерала Хон Бом До из-за членства военачальника в ВКП(б). Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Принимая во внимание идентичность академии и проявляя уважение к [Хон Бом До] как к борцу за независимость, [академия приняла решение], что бюст генерала будет перенесен в подходящее место за ее пределами, где его заслуги как борца за независимость не будут преданы забвению", - заявили в академии.

Учебное заведение установит на новом месте бюсты еще пяти исторических фигур, но они останутся на территории кампуса. Ранее стало известно, что Минобороны рассматривало вопрос о переносе памятников Хон Бом До, которые расположены у здания оборонного ведомства и Военной академии.

В начале недели министерство национальной обороны Республики Корея заявило, что нахождение бюста генерала с "коммунистическим прошлым" в Военной академии представляется "неуместным, учитывая ее основы". Высказывались предположения, что бюсты могут быть установлены в мемориальном комплексе в Чхонане, посвященном борцам за независимость Кореи.

Хон Бом До - одна из знаковых фигур в борьбе за освобождение Корейского полуострова от японского колониального господства (1910-1945 годы). Он возглавлял Армию независимости Кореи и одержал несколько побед. В 1921 году он перебрался на советский Дальний Восток из-за преследования японских вооруженных сил. После окончания гражданской войны Хон Бом До остался в Советском Союзе, принимал участие в общественной жизни страны и встречался с Владимиром Лениным. В 1927 году вступил в ВКП(б). В 1943 году умер на территории современного Казахстана.