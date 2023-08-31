Юн Сок Ёль попробовал морепродукты на рынке в Сеуле на фоне сброса воды с "Фукусимы-1"

Президент Республики Корея заказал на обед сезонные отечественные морепродукты, в том числе суп из морского окуня, жареную сельдь, голубого краба на пару

СЕУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль заказал обед из морепродуктов на рыбном рынке Норянджин в Сеуле и "проверил их безопасность" на фоне обеспокоенности южнокорейской общественности сбросом воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщил официальный представитель администрации южнокорейского лидера Ли До Ун.

"Президент посетил заведение на втором этаже рыбного рынка Норянджин и заказал на обед сезонные отечественные морепродукты, в том числе суп из морского окуня, жареную сельдь, голубого краба на пару. Съев тарелку супа, он попросил добавки", - рассказал Ли До Ун. Юн Сок Ёль также побеседовал с местными торговцами о том, как идет их бизнес.

Сотрудник администрации также отметил, что президент Республики Корея впервые посетил рынок Норянджин, который был открыт 96 лет назад.

В июле власти Южной Кореи заявили, что планы Японии по сбросу воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" соответствуют международным стандартам. В августе премьер-министр Хан Док Су заявил, что поводов для беспокойства не будет, если сброс пройдет в соответствии с планами.

28 августа власти Республики Корея приступили к "беспрецедентной по интенсивности" проверке маркировки страны происхождения импортированных морепродуктов. 30 августа правительство запустило инспекции по определению уровня содержания радиоактивных веществ в морской соли.

Действия Японии

30 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида обсудил с министрами сброс воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан за обедом из морепродуктов, выловленных у берегов одноименной префектуры.

24 августа энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в 5 км от места сброса.