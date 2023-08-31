Кабмин Кипра утвердил нового командующего вооруженными силами республики

Им стал генерал-лейтенант Георгиос Цицикостас, сообщили в Минобороны страны

НИКОСИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Кипра утвердило на посту командующего Национальной гвардией республики (так именуются вооруженные силы островного государства) генерал-лейтенанта Георгиоса Цицикостаса. Об этом сообщило в четверг Минобороны Кипра.

Цицикостас, сменивший на посту командующего Нацгвардией генерал-лейтенанта Демокритоса Зервакиса, приступит к своим обязанностям 8 сентября. Свою военную карьеру он начал в 1987 году в войсках специального назначения Греции. Дослужился до должности главы командования специальных операций.

Национальная гвардия Кипра насчитывает порядка 15 тыс. человек. Она представляет собой единые вооруженные силы, имеющие в своем составе сухопутный, военно-морской и военно-воздушный компоненты (командования). Нацгвардия комплектуется на основании закона о всеобщей воинской повинности. Воинская служба обязательна для граждан Республики Кипр мужского пола, достигших возраста 18 лет, и длится 14 месяцев. После увольнения в запас военнослужащие зачисляются в резерв и призываются на регулярные сборы.

Кипрские власти в последнее время активно расширяют военное сотрудничество с такими странами, как Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Израиль. В марте было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством обороны Республики Кипр и Национальной гвардией американского штата Нью-Джерси. Еще ранее Вашингтон принял решение о предоставлении бойцам кипрской Национальной гвардии возможности обучаться по американским стандартам в рамках реализации разработанной в США Международной программы военного обучения и подготовки [International Military Education and Training - IMET], что, по мнению кипрских властей, должно внести значительный вклад в профессиональную подготовку военнослужащих вооруженных сил острова.

Осенью 2022 года Вашингтон объявил о снятии эмбарго на поставки вооружений на Кипр, которое ввел в 1987 году с целью поддержки процесса урегулирования на острове с перспективами объединения его греческой и турецкой частей.