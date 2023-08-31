В ФРГ россиянина приговорили к 10 годам тюрьмы по обвинению в подготовке убийства

По версии германской стороны, исполнителем преступления должен был стать другой человек, но тот "лишь сделал вид, что принимает заказ, чтобы избежать наказания"

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Высший земельный суд Мюнхена приговорил гражданина России к 10 годам лишения свободы по обвинению в подготовке убийства проживающего в Германии выходца из Чечни. Об этом сообщило агентство AFP.

По его информации, гражданин РФ Валид Д. был признан виновным в том, что согласился участвовать в подготовке убийства и "серьезного акта насилия, представляющего угрозу для государства".

4 февраля 2022 года Федеральная прокуратура ФРГ предъявила Валиду Д. обвинение в изъявлении согласия на убийство, подготовке к совершению серьезного акта насилия, представляющего угрозу для государства, и нарушении закона об оружии. В первом полугодии 2020 года, как утверждалось в заявлении, "сотрудник аппарата безопасности главы Чечни Рамзана Кадырова поручил Валиду Д. организовать логистику для убийства одного из проживающих в Германии оппозиционеров в изгнании". По данным Федеральной прокуратуры Германии, человек, которого должны были убить, и его брат вели оппозиционную деятельность и выступали в соцсетях за независимость Чечни.

По версии германской стороны, исполнителем преступления должен был стать другой мужчина, однако тот "лишь сделал вид, что принимает заказ, чтобы избежать наказания". Валид Д. встретился с ним в сентябре 2020 года в Чечне и оттуда провез в Германию, утверждает прокуратура.

Валид Д. был задержан 1 января 2021 года и с тех пор находился в следственном изоляторе.