Норвегия к концу года закроет свое посольство в Мали по соображениям безопасности

Посольство также отвечало за представительство страны в Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде

СТОКГОЛЬМ, 31 августа. /ТАСС/. Норвегия закроет свое посольство в столице Мали Бамако к концу 2023 года. Об этом сообщил МИД королевства.

"Норвежское правительство приняло решение закрыть посольство в Бамако к концу 2023 года", - говорится в релизе, размещенном на сайте норвежского правительства.

Решение о закрытии посольства было принято по соображениям безопасности. После двух военных переворотов в 2020 и 2021 годах "политическая ситуация в Мали стала нестабильной", подчеркивается в сообщении.

Посольство также отвечало за представительство страны в Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде.

Миссия ООН покидает Мали

Ранее Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) завершила первый этап вывода своего миротворческого контингента из этой западноафриканской страны.

Правительство Мали обратилось 16 июня 2023 года к Совету Безопасности ООН с просьбой безотлагательно вывести из страны MINUSMA. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Абдулайе Диоп заявил, что миротворцы ООН оказались неспособными обеспечить безопасность страны.

Совет Безопасности ООН 30 июня постановил прекратить действие мандата MINUSMA. Согласно распоряжению ООН, миротворческий контингент должен покинуть страну до 31 декабря 2023 года.