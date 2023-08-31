31 августа, 11:37

Великобритания сообщила о слежке за кораблями ВМФ РФ вблизи британских вод

По данным королевских ВМС, HMS Portland ВМС страны действовал совместно с патрульным самолетом береговой авиации, взлетевшим с базы Лоссимут

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Британский фрегат и сторожевой корабль совместно с патрульным самолетом провели слежение за кораблями ВМФ России, которые якобы находились вблизи от британских берегов.

"[Фрегат] HMS Portland ВМС Великобритании действовал совместно с патрульным самолетом береговой авиации, взлетевшим с базы Лоссимут королевских ВВС, чтобы следить за передвижениями российского флота, в то время как [сторожевой корабль] HMS Tyne отслеживал ряд российских кораблей в близких к Великобритании водах", - отмечается в сообщении королевских ВМС, размещенном в соцсети X (ранее Twitter).

Запись с подписью "Следим за каждым движением" сопровождают фото якобы российских кораблей. 

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