Очередная встреча контактной группы по Украине в формате Рамштайн состоится 19 сентября

Предыдущая встреча состоялась 18 июля в онлайн-формате

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Пятая встреча контактной группы по военному содействию Украине в формате Рамштайн состоится 19 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии. Об этом сообщило агентство DPA.

По информации агентства, глава Пентагона Ллойд Остин пригласил так называемую контактную группу по Украине на очередную встречу на базе ВВС США Рамштайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Как и на предыдущих встречах, приглашены и страны, не входящие в НАТО.

Неформальное название контактной группы связано с американской авиабазой Рамштайн в Германии, где в апреле 2022 года прошла первая встреча по военной помощи Киеву. Предыдущая встреча состоялась 18 июля в онлайн-формате.