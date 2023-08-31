Новым официальным представителем НАТО стал Дилан Уайт

Он сменил на этой должности Оана Лунгеску, которая занимала пост 13 лет

БРЮССЕЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску объявила, что передала свои полномочия своему бывшему заму - Дилану Уайту, который с четверга становится новым пресс-секретарем альянса. Об этом Лунгеску написала с соцсети X (ранее Twitter).

Лунгеску не сообщила о своем следующем назначении. Обычно официальные представители НАТО продолжают работу в политических структурах альянса. Предшественник Лунгеску на этом посту Джеймс Аппатурай в настоящий момент занимает пост спецпредставителя генсека НАТО по странам Закавказья и Центральной Азии.

Бывший брюссельский корреспондент мировой службы BBC румынского происхождения Оана Лунгеску была назначена официальным представителем НАТО в 2010 году решением экс-генсека альянса Андерса Фога Расмуссена. Она установила рекорд в пресс-службе НАТО, проведя на этом посту 13 лет.