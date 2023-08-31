Bloomberg: в G20 могут не согласовать совместный документ из-за споров между Индией и КНР

По информации агентства, Китай уже заблокировал формулировки, касающиеся осуждения конфликта на Украине и долговых обязательств развивающихся рынков

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Страны G20 могут впервые не согласовать совместный документ из-за противоречий между Индией и Китаем на саммите G20, который должен пройти в Индии на следующей неделе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, напряженность в отношениях между двумя странами "угрожает помешать лидерам G20 опубликовать совместное коммюнике впервые с 1999 года. Как уточняет агентство, Китай уже заблокировал формулировки, касающиеся осуждения конфликта на Украине и долговых обязательств развивающихся рынков. Китай также выступил против того, чтобы тема конференции была написана на санскрите.

Как указывает Bloomberg, Китай и Индия соперничают за лидерство на глобальном Юге и имеют несколько нерешенных пограничных споров.

Ранее агентство Reuters информировало, что председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, не поедет на саммит G20. По данным его источников из числа официальных лиц в Индии и Китае, ожидается, что КНР на встрече в Нью-Дели 9-10 сентября будет представлять премьер Государственного совета Ли Цян. Информация о причинах возможного отсутствия китайского лидера на саммите не приводится.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.