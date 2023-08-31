Le Monde: мятежники не против присутствия Франции в Габоне

По данным газеты, генерал Брис Клотер Олиги Нгема убежден, что переворот в стране "не соответствует логике других путчей в Сахеле"

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Глава государства на переходный период в Габоне генерал Брис Клотер Олиги Нгема перед переворотом провел беседы по телефону с послом Франции и лидерами нескольких государств Центральной Африки. Как сообщила со ссылкой на источник газета Le Monde, Нгема не возражает против французского присутствия в республике.

По данным издания, Нгема попытался разъяснить свои намерения собеседникам. "Он [Нгема] уравновешенный и сдержанный человек, - отметил источник. - Он сказал, что армия больше не хочет, чтобы ее использовали для убийства габонцев после каждых выборов. Переворот под его руководством не соответствует логике других путчей в Сахеле. Не может быть и речи о том, чтобы он попросил французов уйти".

Другой источник газеты считает, что цель переворота - предотвратить волну протестов против отстраненного от власти президента Али бен Бонго Ондимбы. "Если бы люди вышли на улицы (до переворота - прим. ТАСС), то генералу и всем [остальным] функционерам режима пришлось бы уйти", - пояснил собеседник издания.

Еще один источник называет путч дворцовым переворотом. По его данным, Нгема несколько месяцев конфликтовал с супругой президента Сильвией и их сыном. Источник утверждает, что родственники пытались консолидировать свое влияние после инсульта Ондимбы, который пошел на третий президентский срок с единственной целью подготовить себе преемника в лице сына.