МВД Латвии внес в парламент поправки об отсрочке на сдачу экзамена по латышскому языку

Этот шаг продиктован тем, что примерно 10 тыс. из 25 316 россиян, проживающих в стране и имеющих вид на жительство, не подали заявления на получение статуса постоянного жителя ЕС, что вынуждает их покинуть страну, сообщил портал Delfi

ВИЛЬНЮС, 31 августа. /ТАСС/. МВД Латвии внесло в Сейм поправки к Закону об иммиграции, позволяющие продлить на два года срок сдачи экзамена по государственному языку, который необходим для получения статуса постоянного жителя ЕС в республике. Об этом сообщил информационный портал Delfi.

По его информации, этот шаг МВД продиктован тем, что примерно 10 тыс. из 25 316 российских граждан, проживающих в Латвии и имеющих вид на жительство, не подали заявления на получение статуса постоянного жителя ЕС, что вынуждает их покинуть страну.

Несмотря на предполагаемые поправки, граждане России в сентябре должны будут получить хотя бы временный вид на жительство, отмечает портал.

22 августа сообщалось, что латвийское правительство собирается внести изменения в закон о миграции, чтобы граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку для получения статуса постоянного жителя ЕС до 1 сентября, могли получить временный вид на жительство на два года и за это время пройти языковой тест.

В сентябре 2022 года Сейм Латвии принял поправки в закон о миграции, которые обязали граждан России - владельцев ПМЖ в прибалтийской республике до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В противном случае их документы будут аннулированы.