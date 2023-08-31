Совет мира и безопасности Афросоюза обсудит на заседании 1 сентября ситуацию в Габоне

Председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат ранее осудил захват военными власти в стране

ПРЕТОРИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) соберется 1 сентября на заседание для рассмотрения ситуации в Габоне, где власть захватили военные в результате государственного переворота. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на штаб-квартиру АС, расположенную в эфиопской столице Аддис-Абебе.

Совет мира и безопасности является одним из постоянно действующих руководящих органов коллективной безопасности Афросоюза, он занимается предотвращением, регулированием и разрешением конфликтов.

Накануне председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат осудил захват военными власти в Габоне и выразил крайнее беспокойство по поводу происходящих там событий, которые, по его словам, представляют собой грубое нарушение Африканской хартии по демократии, выборам и управлению. От имени всего АС он потребовал от армии и сил безопасности Габона строго придерживаться роли, отведенной им республикой, и гарантировать физическую неприкосновенность президента страны Али бен Бонго Ондимбы, членов его семьи, а также членов его правительства.