Что происходит в Габоне после переворота

ЕС не намерен эвакуировать своих граждан. Что происходит в Габоне после переворота

Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ECCAS) осудило государственный переворот в Габоне, где в среду после объявления результатов президентских и парламентских выборов военные заявили о приходе к власти. Отстраненный президент Али бен Бонго Ондимба и несколько чиновников остаются под стражей.

При этом страны Евросоюза не намерены эвакуировать своих граждан из Габона после переворота, как это было в Нигере, где военные устроили мятеж в конце июля.

ТАСС собрал основное о происходящем после переворота в Габоне.

Ситуация в Габоне

Военные, захватившие власть в Габоне вскоре после объявления результатов президентских и парламентских выборов, назначили главой государства на переходный период командующего Республиканской гвардией Габона генерала Бриса Олиги Нгему.

Нгема, как сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на источник, перед переворотом провел беседы по телефону с послом Франции и лидерами государств Центральной Африки. По данным издания, Нгема заявил что переворот под его руководством "не соответствует логике других путчей в Сахеле", также он не возражает против французского присутствия в республике.

Также Нгема принял решение возобновить вещание на территории страны французских телеканалов France 24 и TV5 Monde и радиостанции RFI, которое было прервано 27 августа, на следующий день после проведения президентских и парламентских выборов. В среду военные также сняли блокировку интернета в Габоне.

Положение арестованных в Габоне

На фоне сообщений о задержании президента Ондимбы, его семьи и членов правительства Госдепартамент США призвал мятежников освободить и обеспечить безопасность избранного руководства страны и их родственников.

Сын президента Габона Али бен Бонго Ондимбы Нуреддин Бонго Валентин удерживается на территории военного штаба. Вместе с ним в здании содержится и директор Ондимбы по связям с общественностью.

После того как в среду было опубликовано видеообращение к сторонникам отстраненного президента, который находится под арестом в своей резиденции, у его соратников изъяли мобильные телефоны.

Эвакуации не будет

Европейские дипломаты в среду провели переговоры в столице Габона после переворота. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что мятеж в Габоне стал неожиданностью для лидеров стран Евросоюза. При этом он сообщил, что страны ЕС не планируют эвакуировать своих граждан из Габона после захвата военными власти в стране, так как "ситуация спокойная" и в ЕС не видят "рисков насилия". Послы европейских стран и сотрудники дипломатических представительств продолжают работу в африканской стране.

Осуждение переворота

Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ECCAS) осудило переворот в Габоне и призвало к восстановлению конституционного порядка в стране. Организация также призвала народ Габона к диалогу.

Кроме того, ECCAS готовит экстренный саммит для выработки политики в отношении Габона.

Захват власти военными также осудили в Лондоне. Британский МИД распространил заявление, в котором сообщил, что считает необходимым восстановить власть законного правительства Габона. В ведомстве также рекомендовали гражданам Великобритании, находящимся в африканской стране, не выходить на улицы.

Власти Канады выразили озабоченность в связи с событиями в Габоне.

Ослабление влияния ЕС в регионе

Последние события в африканском Сахеле должны стать "тревожным звонком", они говорят о том, что европейское влияние в этом регионе намного меньше, чем предполагали в ЕС. С таким заявлением выступил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Схожее мнение выразил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. По его словам, политика ЕС в отношении стран Африки провалилась, поэтому необходимо "снова начать диалог" с африканскими странами.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, говоря о ситуации в Габоне, заявил, что нестабильность может вызвать новую волну миграции, поэтому необходимо оставить "позади политику поддержки миграции".

Нестабильность в регионе