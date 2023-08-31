ЕС не намерен эвакуировать своих граждан. Что происходит в Габоне после переворота

Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ECCAS) осудило государственный переворот в Габоне, где в среду после объявления результатов президентских и парламентских выборов военные заявили о приходе к власти. Отстраненный президент Али бен Бонго Ондимба и несколько чиновников остаются под стражей.
При этом страны Евросоюза не намерены эвакуировать своих граждан из Габона после переворота, как это было в Нигере, где военные устроили мятеж в конце июля.
ТАСС собрал основное о происходящем после переворота в Габоне.
Ситуация в Габоне
- Военные, захватившие власть в Габоне вскоре после объявления результатов президентских и парламентских выборов, назначили главой государства на переходный период командующего Республиканской гвардией Габона генерала Бриса Олиги Нгему.
- Нгема, как сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на источник, перед переворотом провел беседы по телефону с послом Франции и лидерами государств Центральной Африки. По данным издания, Нгема заявил что переворот под его руководством "не соответствует логике других путчей в Сахеле", также он не возражает против французского присутствия в республике.
- Также Нгема принял решение возобновить вещание на территории страны французских телеканалов France 24 и TV5 Monde и радиостанции RFI, которое было прервано 27 августа, на следующий день после проведения президентских и парламентских выборов. В среду военные также сняли блокировку интернета в Габоне.
Положение арестованных в Габоне
- На фоне сообщений о задержании президента Ондимбы, его семьи и членов правительства Госдепартамент США призвал мятежников освободить и обеспечить безопасность избранного руководства страны и их родственников.
- Сын президента Габона Али бен Бонго Ондимбы Нуреддин Бонго Валентин удерживается на территории военного штаба. Вместе с ним в здании содержится и директор Ондимбы по связям с общественностью.
- После того как в среду было опубликовано видеообращение к сторонникам отстраненного президента, который находится под арестом в своей резиденции, у его соратников изъяли мобильные телефоны.
Эвакуации не будет
- Европейские дипломаты в среду провели переговоры в столице Габона после переворота. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что мятеж в Габоне стал неожиданностью для лидеров стран Евросоюза. При этом он сообщил, что страны ЕС не планируют эвакуировать своих граждан из Габона после захвата военными власти в стране, так как "ситуация спокойная" и в ЕС не видят "рисков насилия". Послы европейских стран и сотрудники дипломатических представительств продолжают работу в африканской стране.
Осуждение переворота
- Экономическое сообщество стран Центральной Африки (ECCAS) осудило переворот в Габоне и призвало к восстановлению конституционного порядка в стране. Организация также призвала народ Габона к диалогу.
- Кроме того, ECCAS готовит экстренный саммит для выработки политики в отношении Габона.
- Захват власти военными также осудили в Лондоне. Британский МИД распространил заявление, в котором сообщил, что считает необходимым восстановить власть законного правительства Габона. В ведомстве также рекомендовали гражданам Великобритании, находящимся в африканской стране, не выходить на улицы.
- Власти Канады выразили озабоченность в связи с событиями в Габоне.
Ослабление влияния ЕС в регионе
- Последние события в африканском Сахеле должны стать "тревожным звонком", они говорят о том, что европейское влияние в этом регионе намного меньше, чем предполагали в ЕС. С таким заявлением выступил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
- Схожее мнение выразил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. По его словам, политика ЕС в отношении стран Африки провалилась, поэтому необходимо "снова начать диалог" с африканскими странами.
- Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, говоря о ситуации в Габоне, заявил, что нестабильность может вызвать новую волну миграции, поэтому необходимо оставить "позади политику поддержки миграции".
Нестабильность в регионе
- Бывший министр авиации и член руководства правящей в Нигерии партии "Конгресс всех прогрессивных сил" Феми Фани-Кайоде считает, что перевороты в Нигере и Габоне не станут последними для франкоязычных государств Африки, эта тенденция продолжится.
- Между тем руководитель нигерийской общественной организации Muslim Rights Concern Исхак Акинтола предупредил нигерийских военных об опасности совершения военного переворота по "габонскому сценарию".