Экс-президент Польши считает, что Качиньский подрывает основы демократии в стране

По мнению Леха Валенсы, действующий глава государства "окажется в тюрьме, если проиграет" осенние выборы

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский злоупотребляет властью, подрывает основы демократии в стране. Об этом в интервью, опубликованном на сайте британской газеты Financial Times, заявил экс-президент республики (1990-1995), лидер нашумевшего польского профсоюза "Солидарность" Лех Валенса.

"Качиньский подрывает некоторые из основ демократии, такие как принцип разделения властей и свобода прессы", - сказал Валенса, добавив, что глава ПиС "наверняка окажется в тюрьме, если проиграет" осенние выборы.

Экс-президент назвал предстоящее в октябре голосование самым важным для страны с 1989 года, когда в послевоенной Польше прошли первые демократические выборы, которые принесли "Солидарности" 35% голосов избирателей, позволив ей сформировать некоммунистическое правительство. На следующий год сам Валенса одержал победу на президентских выборах.

"Это не охота на ведьм, а вопрос правосудия. Мы не можем позволить нарушения конституционных законов и злоупотребления властью. Об охоте на ведьм можно было бы говорить, если бы обвинения были ложными или преувеличенными, но доказательств у нас достаточно", - подчеркнул 79-летний политик.

Очередные парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября. В стране уже началась избирательная кампания. Партия Качиньского лидирует в опросах общественного мнения. На втором месте политическое объединение экс-премьера республики (2007-2014), бывшего главы Европейского совета (2014-2019) Дональда Туска "Гражданская коалиция". В интервью Валенса заявил о поддержке Туска, который, по его словам, хорошо понимает потребности молодого поколения избирателей.