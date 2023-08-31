Экс-премьер Габона считает "бескровный переворот" наименьшим злом в сложившейся ситуации

Переходный период должен занять "ограниченный период времени и завершиться принятием новой конституции, а также подготовкой всего необходимого для проведения выборов", отметил Раймон Ндонг Сима

ПРЕТОРИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Габона Раймон Ндонг Сима расценил произошедший в стране 30 августа "бескровный переворот" как "наименьшее из зол" в сложившейся обстановке.

"Можно выразить удовлетворение тем, что вчера военные вмешались в избирательный процесс и прервали его и что это произошло без кровопролития, - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - В сложившейся ситуации проблем с избирательным процессом это может быть наименьшим из зол. При демократических режимах можно надеяться на политические перемены путем выборов. При этом делается упор на беспристрастные институты с прозрачными правилами. Выборы должны опираться на юридическую основу, предоставляющую всем равные шансы на успех. Последние годы в нашей стране дело обстояло совсем не так."

Сима также назвал условия для нормализации политической жизни в стране. По его словам, переходный период должен занять "ограниченный период времени и завершиться принятием новой конституции, а также подготовкой всего необходимого для проведения выборов - списка избирателей, нового административного деления страны". Военные должны "вписаться в политический ландшафт страны для создания нового избирательного процесса, достойного демократической системы", а также "дать обязательство не участвовать в выборах лично".