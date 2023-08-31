Фидан заявил, что переговоры с Лавровым станут подготовкой к встрече Эрдогана и Путина

Глава МИД Турции намерен обсудить со своим российским коллегой зерновую сделку и завершение конфликта на Украине мирным путем

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве станут подготовкой к встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Вопросы, которые мы будем обсуждать, станут подготовкой для предстоящей встречи двух лидеров. Мы обсудим вопросы возобновления зерновой сделки и установления справедливого мира на Украине мирным путем. Кроме того, на повестке дня будут стоять ситуации в Сирии и на Южном Кавказе. Благодарю дорогого друга [Сергея Лаврова] за гостеприимство и теплый прием", - сказал он во вступительном слове перед началом переговоров.

Фидан напомнил, что это его первый визит в Москву в должности главы МИД Турции, этот пост он занял в новом правительстве, сформированным Эрдоганом после победы на выборах в июне 2023 года. До этого Фидан занимал должность главы Национальной разведывательной организации Турции с 2010 года.

Турецкие власти пока не объявляли официальную дату визита Эрдогана в РФ. Ранее дипломатический источник сообщил ТАСС о возможности встречи Эрдогана и Путина в Сочи 4 сентября.

В среду пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль на днях официально сообщит о сроках визита Эрдогана в Россию.

Основными вопросами встречи двух президентов, как ожидается, станут зерновая сделка, за продление которой в прежнем формате выступает Анкара, и урегулирование на Украине. Турция неоднократно предлагала посредничество в этом вопросе.