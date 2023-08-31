Отставка президента Нагорного Карабаха и новый глава МО Британии. Главное за 31 августа

Отставка президента Нагорного Карабаха

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил об уходе в отставку. Он добавил, что принял решение за два дня. Также Арутюнян подписал решение об увольнении с поста госминистра Гургена Нерсисяна. Его место займет секретарь Совбеза Самвел Шахраманян.

Новый глава МО Британии

Новым министром обороны Британии назначили Гранта Шэппса. Ранее он занимал пост главы Министерства энергетики и углеродной нейтральности Соединенного Королевства. Шэппс заявил, что продолжит линию предшественника Бена Уоллеса на поддержку Украины.

Пресечение деятельности украинской ДРГ

В Брянской области ФСБ пресекла деятельность диверсионной группы украинских спецслужб. Они готовили серию терактов на военных и энергетических объектах. В Центре общественных связей ФСБ России отметили, что двоих диверсантов уничтожили, пятерых задержали.

Отказ в прокате фильмов "Барби" и "Оппенгеймер"

Замглавы Министерства культуры РФ Андрей Малышев заявил, что фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не отвечают целям и задачам по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Он отметил, что в отечественном прокате есть качественные премьеры, среди которых киноленты "Чебурашка","Вызов" и "Свидетель". Малышев добавил, что импортозамещение способствует развитию отечественной кинематографии.

Начало работы на Украине крупнейшей британской оборонной компании

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине начала работать крупнейшая британская корпорация оборонного сектора BAE Systems. Он уточнил, что вооружение производства этой компании, в частности артиллерийские системы L119 и M777 и БМП CV90, "уже активно действует в стране".