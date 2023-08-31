Суд Ирака приговорил пятерых человек к пожизненному заключению за убийство гражданина США

Ими стали четыре иракца и один иранец

КАИР, 31 августа. /ТАСС/. Уголовный суд в Багдаде приговорил к пожизненному заключению четырех иракцев и одного иранца за убийство гражданина США в Ираке в 2022 году. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Согласно его данным, в ноябре 2022 года в центре Багдада автомобиль американского гражданина, сотрудника гуманитарной организации обстреляла группа неизвестных. Ответственность за нападение взяла на себя одна из вооруженных иракских группировок, заявив, что оно было совершено в отместку за убийство командующего силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.

3 января 2020 года в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада были убиты командующий силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани и сопровождавший его заместитель командира иракских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль.