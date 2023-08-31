Президент ЮАР выступит с обращением к нации по итогам саммита БРИКС

Сирил Рамапоса также затронет выводы расследования обстоятельств, сопровождавших заход в порт республики судна Lady R

ПРЕТОРИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса обратится 31 августа к народу страны в связи с прошедшим на минувшей неделе в Йоханнесбурге саммитом БРИКС. Об этом сообщила администрация президента.

"Глава государства обратится вечером к нации по поводу результатов XV саммита БРИКС, - говорится в распространенном коммюнике. - Рамапоса также затронет выводы расследования обстоятельств, сопровождавших заход в порт ЮАР судна Lady R".

Саммит БРИКС прошел 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством Рамапосы. Его участники договорились о расширении БРИКС и постановили принять в состав объединения с 1 января 2024 года шесть новых государств: Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию.

Российское судно Lady R заходило в минувшем декабре на базу ВМФ ЮАР. Посол США в ЮАР заявил, что судно приняло там на борт вооружения. Рамапоса назначил специальную комиссию, которая после тщательного расследования пришла к выводу, что Lady R не получало оружие для дальнейшей отправки в РФ. В результате несколько изданий ЮАР потребовали высылки посла США.