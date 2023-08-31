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обновлено 31 августа, 14:30
Военный переворот в Габоне

Брис Олиги Нгема принесет присягу как президент Габона переходного периода 4 сентября

GABON 24 via Reuters
Временный президент Габона, командующий Республиканской гвардией Брис Олиги Нгема
© GABON 24 via Reuters

Официальный представитель военных полковник Ульрих Манфумби подчеркнул, что страна будет уважать все свои внутренние и международные обязательства

ПРЕТОРИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема, назначенный накануне организаторами военного переворота в Габоне главой государства на переходный период, принесет в понедельник, 4 сентября, присягу в качестве президента переходного периода. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление военных.

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"Генерал Олиги принесет в понедельник перед Конституционным судом присягу в качестве президента переходного периода", - приводит AFP слова официального представителя военных полковника Ульриха Манфумби.

Он подчеркнул, что в Габоне будут постепенно создаваться институты переходного периода, одновременно Габон будет уважать все свои внутренние и международные обязательства. 

Теги:
ГабонВоенный переворот в Габоне
© Информационное агентство ТАСС
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