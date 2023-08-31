МИД Франции вызвал дипломата Ирана из-за опечатывания французского института в Тегеране

В пресс-службе ведомства отметили, что этот шаг демонстрирует "стремление иранских властей к эскалации ситуации"

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Временный поверенный в делах посольства Ирана в Париже Сейед Хоссейн Самимифар был вызван в МИД Франции из-за решения властей исламской республики опечатать здание Французского исследовательского института в Иране (IFRI) в Тегеране. Об этом сообщила в четверг пресс-служба внешнеполитического ведомства Франции.

"Франция осудила опечатывание дверей IFRI, несмотря на то, что Франция полностью выполнила одностороннее решение Ирана о закрытии этого института в январе 2023 года. Опечатывание здания означает, что Франция лишится доступа к ценной коллекции работ нескольких поколений французских и иранских исследователей", - говорится в заявлении.

Этот шаг, по мнению МИД Франции, демонстрирует "стремление иранских властей к эскалации ситуации". В этой связи Париж призывает Тегеран отменить решение и "немедленно снять пломбы" с деверей учебного заведения.

Власти Ирана в январе постановили прекратить деятельность IFRI в Тегеране в качестве ответной меры на публикацию в журнале Charlie Hebdo карикатур на верховного руководителя исламской республики. В заявлении МИД Ирана подчеркивалось, что это лишь первый шаг на пути пересмотра культурных связей с Францией. В Тегеране считают, что Париж несет ответственность за неуважение к свободе и правам человека, оскорбление религиозных ценностей других стран юридическими и физическими лицами, находящимися под юрисдикцией французского правительства.

IFRI был основан 1983 году в рамках слияния Французской археологической делегации в Иране и Французского института иранистики в Тегеране и находится в подчинении МИД Франции. В качестве его основной деятельности заявлено содействие исследованиям в области гуманитарных, социальных наук и археологии для всего иранского мира, от доисторических времен до наших дней.