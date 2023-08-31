31 августа, 14:32,
обновлено 31 августа, 14:56

Турция поблагодарила Россию за помощь в ликвидации последствий землетрясений и пожаров

По словам главы МИД республики, "отношения Турции и России имеют давние корни и историю"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна благодарна России за помощь в ликвидации последствий землетрясений и лесных пожаров.

"Благодарю российских друзей за проявленную солидарность и оказанную помощь после землетрясений и отправку в Турцию двух пожарных самолетов для борьбы с лесными пожарами", - сказал Фидан в Москве на пресс-конференции после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Он добавил, что "отношения Турции и России имеют давние корни и историю". Обе страны, по его словам, являются "одними из государств региона, которые лучше всего знают друг друга". 

Теги:
ТурцияРоссияФидан, Хакан
© Информационное агентство ТАСС
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