Турция поблагодарила Россию за помощь в ликвидации последствий землетрясений и пожаров

По словам главы МИД республики, "отношения Турции и России имеют давние корни и историю"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна благодарна России за помощь в ликвидации последствий землетрясений и лесных пожаров.

"Благодарю российских друзей за проявленную солидарность и оказанную помощь после землетрясений и отправку в Турцию двух пожарных самолетов для борьбы с лесными пожарами", - сказал Фидан в Москве на пресс-конференции после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Он добавил, что "отношения Турции и России имеют давние корни и историю". Обе страны, по его словам, являются "одними из государств региона, которые лучше всего знают друг друга".