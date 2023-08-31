Глава МИД Турции проведет 1 сентября в Москве переговоры с министром обороны РФ

Хакан Фидан поблагодарил российского коллегу Сергея Лаврова за гостеприимство

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что на 1 сентября у него намечена встреча с министром обороны России Сергеем Шойгу.

"Сегодня у меня состоялись переговоры с [главой МИД России] Сергеем Лавровым, я благодарю моего коллегу за гостеприимство. Завтра я встречусь с главой Минобороны России Сергеем Шойгу", - рассказал он на пресс-конференции в Москве.

Главной темой сегодняшних переговоров стали зерновая сделка, ситуация на Украине, двусторонние отношения, обстановка в Сирии и на Южном Кавказе.

Как отметили министры, их встреча является подготовкой перед встречей лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые, как ожидается, в ближайшее время пройдут в Сочи.