31 августа, 14:35,
обновлено 31 августа, 15:14

Глава МИД Турции проведет 1 сентября в Москве переговоры с министром обороны РФ

Хакан Фидан поблагодарил российского коллегу Сергея Лаврова за гостеприимство

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что на 1 сентября у него намечена встреча с министром обороны России Сергеем Шойгу.

"Сегодня у меня состоялись переговоры с [главой МИД России] Сергеем Лавровым, я благодарю моего коллегу за гостеприимство. Завтра я встречусь с главой Минобороны России Сергеем Шойгу", - рассказал он на пресс-конференции в Москве.

Главной темой сегодняшних переговоров стали зерновая сделка, ситуация на Украине, двусторонние отношения, обстановка в Сирии и на Южном Кавказе.

Как отметили министры, их встреча является подготовкой перед встречей лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые, как ожидается, в ближайшее время пройдут в Сочи. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичШойгу, Сергей КужугетовичТурцияРоссияФидан, Хакан
© Информационное агентство ТАСС
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