Белый дом попросил Конгресс одобрить краткосрочное продление финансирования правительства

Федеральному правительству придется приостановить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год, который начинается в стране 1 октября

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Белый дом обратился к членам Конгресса США с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства, чтобы избежать возможной приостановки работы ряда федеральных ведомств. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении директора Административно-бюджетного управления Белого дома (АБУ) Шаланды Янг.

Федеральному правительству придется приостановить работу, если законодатели не примут до конца сентября бюджет на следующий финансовый год, который начинается в стране 1 октября. "Несмотря на то, что работа по достижению договоренности между обеими партиями и обеими палатами [Конгресса] о выделении ассигнований на 2024 финансовый год продолжается, очевидно, что в следующем месяце потребуется принятие резолюции о краткосрочном финансировании [правительства]", - отметила Янг. По ее мнению, данная инициатива предоставит законодателям время, чтобы достичь компромисса по бюджетным вопросам. Резолюция, сроки которой Белый дом не указывает, также позволит сохранить большую часть расходов на прежнем уровне на время консультаций в Конгрессе. Глава АБУ призвала законодателей увеличить финансирование некоторых программ.

Республиканцы, контролирующие Палату представителей, требуют от администрации президента США демократа Джо Байдена и его однопартийцев настолько значительного сокращения расходов, что те отказываются даже рассматривать такие предложения. Демократы, имеющие большинство в Сенате, считают, что их оппоненты своими инициативами нарушают достигнутое ранее в этом году соглашение. Тогда стороны договорились о повышении потолка государственного долга, лимит которого теперь будет достигнут 2 января 2025 года. Инициативу, которая, по словам главы государства, позволила предотвратить экономический кризис и крах США, также предусматривала, что в 2024 финансовом году $886 млрд будет выделено на оборону, $121 млрд - на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд - на другие необоронные программы.

В августе спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявляли, что не против краткосрочного продления финансирования правительства. Маккарти предположил, что соответствующая инициатива может предоставить правительству средства до декабря, как в прошлом году. Однако ультраконсервативные республиканцы в нижней палате законодательного органа выступают против такой резолюции, если она не будет включать серьезного сокращения расходов.

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности. Янг напомнила законодателям об этой просьбе, которую подвергли критике многие республиканцы. Так, член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) обращала внимание на то, что вашингтонская администрация выделяет огромные средства на военную помощь Украине, забывая, что поддержка требуется штату Гавайи, который серьезно пострадал от лесных пожаров.