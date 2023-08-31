Глава МИД Венгрии выступил на встрече ЕС против финансирования военных поставок на Украину

По словам Петера Сийярто, предоставление Евросоюзом очередного транша военной помощи Украине означает еще четыре года военных действий

БУДАПЕШТ, 31 августа. /ТАСС/. Венгрия выступает против предоставления Евросоюзом очередного транша военной помощи Украине на сумму €500 млн, а также создания в этих целях специального фонда на 2024-2027 годы в размере €20 млрд, потому что это означает еще четыре года военных действий. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто, принимающий участие в неформальном совещании с коллегами из стран ЕС в Толедо.

Он сообщил, что подавляющее большинство из них по-прежнему "хочет любой ценой и с помощью всех средств" продолжить поставки оружия украинской армии. "К сожалению, сегодня я был единственным, кто высказался против такого подхода. Мы не хотим еще четырех лет войны. Мы хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее", - сказал глава МИД в интервью венгерскому телеканалу М1 в перерыве заседания.

Сийярто отметил, что на него "было оказано сильное давление, чтобы заставить Венгрию проголосовать за дополнительный транш в размере €500 млн для финансирования поставок оружия [на Украину], а также за пакет в размере €20 млрд на следующие четыре года". По словам министра, если бы Венгрия согласилась, то ей пришлось бы выделить 80 млрд форинтов (более €200 млн) из средств своих налогоплательщиков, которые "никоим образом не несут ответственности за войну".

Министр сообщил, что Венгрия отказывается обсуждать эти вопросы до тех пор, пока не будут выполнены ее требования к ЕС и Украине. Он подтвердил, что одно из них состоит в необходимости исключения крупнейшего венгерского банка OTP из украинского списка "международных спонсоров войны". Кроме того, отправляясь в Толедо, глава МИД заявил, что Будапешт требует от Брюсселя и Киева детального отчета по вопросу о том, на что были потрачены €50-70 млрд, представленные Евросоюзом на помощь Украине.

Днем ранее руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил по итогам встречи глав Минобороны, также состоявшейся в Толедо, что Евросоюз намерен создать фонд военного содействия Украине на 2024-2027 годы, из которого ежегодно можно было бы выделять по €5 млрд. По его словам, предусматривается, что этот фонд "будет работать в рамках Европейского фонда мира".