NYT узнала о разработке Украиной беспилотников большой дальности

По данным газеты, некоторые из них смогут пролетать более 1 тыс. км

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Украина занимается разработкой порядка шести моделей беспилотников с большой дальностью действия, сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, некоторые из них смогут пролетать более 1 тыс. км. Как указывает издание, на Украине работают несколько десятков малых компаний, которые экспериментируют с новыми дизайнами конструкций дронов.

Ранее глава Государственной службы специальной связи Украины Юрий Щиголь заявил, что киевские власти намереваются в течение месяца заключить первый контракт на производство ударных беспилотных летательных аппаратов, которые, как утверждают в Киеве, станут аналогом российских дронов "Ланцет". По его словам, Украина планирует организовать производство или закупить за этот год до 200 тыс. беспилотников разных моделей.