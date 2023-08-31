Министр обороны Индонезии в 2023 году планирует посетить Россию

Прабово Субианто также сообщил о приглашении посетить Пекин в октябре

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто в 2023 году планирует посетить Россию.

"Я совершу визит в Москву, также меня пригласили посетить Пекин в октябре", - приводит его слова индонезийское агентство Antara. Субианто подчеркнул, что Индонезия хочет дружить со всеми странами, не собирается принимать чью-либо сторону или присоединяться к какому-либо блоку. "Мы близкие друзья с Китаем, мы уважаем Америку, и мы ищем дружбы с Россией", - подчеркнул он, выразив надежду на то, что Индонезия может стать мостом, связующим разные государства.

Субианто является одним из фаворитов на предстоящих в 2024 году президентских выборах в Индонезии. Ранее он уже дважды баллотировался на этот пост - в 2014 и 2019 годах, однако оба раза проиграл действующему президенту Джоко Видодо.