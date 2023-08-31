В Габоне оппозиция потребовала продолжения подсчета голосов на президентских выборах

Президентские выборы состоялись в стране 26 августа, в них участвовали 14 кандидатов, включая действующего главу государства Али бен Бонго Ондимбу

ПРЕТОРИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Оппозиция в Габоне призвала захвативших в стране власть военных продолжить подсчеты результатов состоявшихся в стране 26 августа президентских, парламентских и местных выборов. Об этом сообщило агентство AFP.

"Необходимо завершить процесс подсчета голосов для признания победы нашего кандидата на президентских выборах Альбера Ондо Оссы", - приводит оно заявление коалиции "Альтернатива 2023". Коалиция объединяет шесть ведущих оппозиционных партий Габона.

Президентские выборы состоялись в Габоне 26 августа, в них участвовали 14 кандидатов, включая действующего главу государства Али бен Бонго Ондимбу. Альбер Ондо Осса заявил 29 августа, что имеющиеся у оппозиции результаты голосования подтверждают его победу на выборах.

Избирком Габона объявил утром 30 августа, что, согласно предварительным данным, Али бен Бонго Ондимба победил на выборах, набрав 64,2% голосов, и переизбрался на третий срок, а Альбер Ондо Осса стал вторым с 30,7% голосов избирателей. Спустя несколько часов военные объявили, что захватили в Габоне власть и отменили результаты выборов.

Сейчас оппозиция настаивает на необходимости продолжить подсчет голосов, который покажет победу ее кандидата. Одновременно "Альтернатива 2023" пригласила военных начать консультации по создавшейся в стране ситуации с целью найти из нее выход в интересах народа.

Между тем захватившие власть военные объявили, что 4 сентября их лидер генерал Брис Клотер Олиги Нгема принесет присягу в качестве президента переходного периода Габона.