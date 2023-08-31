31 августа, 15:43
Палестино-израильский конфликт

Минздрав Палестины подтвердил гибель палестинца, протаранившего израильский КПП

Инцидент произошел на КПП "Маккабим"

ТАСС, 31 августа. Минздрав подтвердил гибель гражданина Палестины, протаранившего израильский КПП "Маккабим", от рук военнослужащих Армии обороны Израиля. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

"Министерство здравоохранения Палестины информирует о смерти гражданина, застреленного израильскими оккупантами недалеко от населенного пункта Бейт-Сира (находится на границе с Израилем - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Ранее газета Yedioth Ahronoth проинформировала, что за рулем грузовика, протаранившего КПП, находился 41-летний палестинец, имевший разрешение на работу в Израиле. Издание сообщило, что водитель "нейтрализован", однако подробностей о его состоянии не привело. Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что в результате теракта один военный погиб, еще трое пострадали. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация