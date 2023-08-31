Боррель заявил, что ЕС не рассматривает мирные предложения, кроме "плана Зеленского"

По словам главы дипломатии ЕС, другие планы от Китая, Бразилии и африканских стран "были отодвинуты"

МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Евросоюз не рассматривает никакие иные предложения по урегулированию конфликта на Украине, кроме так называемого мирного плана ее президента Владимира Зеленского. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания неформального заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в испанском Толедо.

"План Зеленского - единственный, который обсуждается на международной арене. Есть другие планы - от Китая, Бразилии, африканских стран, но все они были отодвинуты. Ни один из них не обсуждался [серьезно] на международной арене, кроме плана Зеленского", - сказал он.

Боррель заверил, что ЕС продолжит поддерживать и продвигать "мирный план" украинского президента.

Зеленский впервые озвучил свой "мирный план" в ноябре прошлого года, выступая по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати. После этого Киев стал активно продвигать его, отказываясь обсуждать варианты урегулирования третьих сторон и отвергая предложения о посредничестве. В частности, с этой целью состоялись консультации 24 июня в Копенгагене и 5-6 августа в Джидде. Россию на эти встречи не приглашали.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно конфликта на Украине. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.