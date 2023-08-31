Советник отстраненного главы Нигера предложил создать правительство национального единства

По словам Аль-Хасана Антиникара, Алжир своей инициативой дал Нигеру "надежду на разрешение кризиса и предотвращение его тревожных последствий"

РАБАТ, 31 августа. /ТАСС/. Советник отстраненного президента Нигера Мохамеда Базума назвал отличной посредническую инициативу Алжира, направленную на политическое урегулирование кризиса в стране.

"Инициатива Алжира по установлению мира в Нигере отличная, она положительно встречена мной и многими нигерцами, близкими к президенту республики Базуму. И она может стать началом на пути к урегулированию кризиса", - сказал в четверг советник Аль-Хасан Антиникар изданию Al Araby Al Jadeed. По его словам, Алжир дал Нигеру "надежду на разрешение кризиса и предотвращение его тревожных последствий".

"Если путчисты любят Нигер и его народ, они также должны принять алжирскую инициативу", - продолжал Антиникар. Он предложил назначить нового премьер-министра Нигера, который будет "бороться за национальное и африканское дело", а также сформировать правительство национального единства, в котором будут представлены все 11 этнических групп, упомянутых в конституции.

Ранее глава МИД Алжира Ахмед Аттаф обнародовал план, который призван урегулировать кризис в Нигере политическими методами. Он предложил установить "шестимесячный переходный период под контролем гражданской власти, управляемой согласованной фигурой". По словам Аттафа, такой переходный период предназначен для "выработки политических договоренностей с участием всех без исключения сторон в Нигере".