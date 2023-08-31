Лидеры ECOWAS представили главам МИД ЕС планы о военной операции против Нигера

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подчеркнул, что Брюссель остается пока в "режиме слушателя" в отношении возможной военной операции сообщества

МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Глава Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) и министр иностранных дел Нигера в свергнутом путчистами правительстве президента Мохамеда Базума представили главам МИД ЕС свои соображения о проведении военной операции ECOWAS против Нигера. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Толедо.

"Участие африканских лидеров стало очень полезно, они представили африканское видение ситуации [в Нигере] и возможности военного развертывания на земле", - сказал Боррель. При этом он подчеркнул, что ЕС остается пока в "режиме слушателя" в отношении возможной военной операции ECOWAS, Брюссель со своей стороны прекратил все виды помощи Нигеру и приступил к разработке санкций.

"Мы намерены применить режим индивидуальных санкций против хунты, мы также хотим ввести гуманитарные исключения, чтобы прекращение торговли не навредило населению второй беднейшей страны мира. Мы предоставим ECOWAS полную поддержку, но мы должны понимать, что именно они хотят сделать. Нам нужны четко сформулированные предложения ECOWAS, и мы готовы их поддержать. Мы должны знать, что ECOWAS намерен делать, - сказал Боррель. - Конечно, мы предпочитаем дипломатическое решение, никто не хочет военной операции".

"ECOWAS продолжает дипломатические усилия, но что будет после них - мы увидим. Это должен решать ECOWAS. ЕС поддерживает африканское решение для африканских проблем", - продолжил глава европейской дипломатии.