Боррель заявил, что ЕС не рассматривает силовое решение конфликта в Габоне

По словам главы дипломатии ЕС, в отношении Нигера при этом обсуждались возможности военной операции ECOWAS

МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Евросоюз намерен взаимодействовать с путчистами в Габоне дипломатическим путем, силовое решение не рассматривается, в отличие от Нигера, где не исключается военная операция. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Толедо.

"В Габоне ситуация совершенно иная, чем в Нигере, поэтому мы намерены действовать мирным путем, путем дипломатии, чтобы найти способ ответить на чаяния габонского народа", - сказал Боррель. По его словам, в отношении Нигера в Толедо обсуждались возможности военной операции ECOWAS.

"Если сравнивать ситуацию в Нигере и Габоне, президент Нигера Мохамед Базум - это единственный демократически избранный президент. А выборы в Габоне… Есть много сомнений об уровне их демократической состоятельности. Поэтому нельзя рассматривать эти события с одной позиции. Конечно, [мы говорим это,] также понимая, что переворот - это не решение, и мы требуем проведения инклюзивного политического диалога, который позволит установить реальный демократический режим, а не его имитацию", - сказал Боррель.