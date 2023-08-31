Президент ЮАР отменил обращение к нации по итогам саммита БРИКС

Причиной стала необходимость посетить место пожара в Йоханнесбурге, в котором погибли более 70 человек

ПРЕТОРИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса отменил ранее заявленное на вечер 31 августа обращение к народу страны по итогам прошедшего на минувшей неделе саммита БРИКС по причине необходимости посетить место пожара в Йоханнесбурге, в котором погибли более 70 человек. Об этом сообщила администрация президента.

"По причине пожара в Йоханнесбурге Сирил Рамапоса отменил свое сегодняшнее обращение к нации, - говорится в распространенном коммюнике. - Во второй половине дня глава государства посетит место пожара в Йоханнесбурге с тем, чтобы получить отчет о принимаемых мерах и восстановительных работах, а также обсудит ту помощь, которую правительство окажет пострадавшим семьям".

Расположенное в центре Йоханнесбурга пятиэтажное здание загорелось ранним утром 31 августа. К текущему часу спасатели обнаружили 73 погибших, включая семерых детей. Еще 52 человека госпитализированы с сильными ожогами. Спасательные работы продолжаются.

Рамапоса уже выступил по поводу случившегося и назвал пожар огромной трагедией. Он подчеркнул, что будет проведено тщательное расследование причин пожара с тем, чтобы не допускать подобные инциденты в будущем.

Власти Йоханнесбурга рассматривают две основные версии возникновения пожара: незаконное подключение к электросети и разведение огня в одном из помещений. Окончательный вывод еще не сделан. В доме, находившемся в аварийном состоянии, проживали люди, незаконно занявшие его, в том числе нелегальные мигранты.