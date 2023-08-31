31 августа, 15:30,
обновлено 31 августа, 16:22

Боррель заявил, что Евросоюз должен готовиться принять 10 новых стран

REUTERS/ Isabel Infantes
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель
© REUTERS/ Isabel Infantes

Это первый случай, когда брюссельский чиновник такого уровня прямо предложил определить конкретные временные рамки для вступления новых стран в ЕС

МАДРИД, 31 августа. /ТАСС/. Евросоюз должен готовиться к новому расширению, которое приведет к вступлению 10 новых государств, и согласовать временные рамки их приема, чтобы активизировать подготовку. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Толедо.

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"Идея расширения парила над нашей дискуссией. Украина должна стать новым членом ЕС, Западные Балканы тоже. Война на Украине ускорила процесс расширения ЕС. Это процесс, основанный на заслугах, но в то же время, я думаю, было бы хорошо определить политические цели, чтобы придать импульс процессу. Это относится и к нам, поскольку мы должны быть готовы к приему 10 новых членов ЕС. В этих условиях определение некого горизонта, временных рамок для приема позволит сфокусировать усилия стран ЕС и стран - кандидатов", - сказал Боррель.

Это первый случай, когда брюссельский чиновник такого уровня прямо предлагает определить конкретные временные рамки для вступления новых стран в ЕС. 

Теги:
Боррель, Жозеп
© Информационное агентство ТАСС
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