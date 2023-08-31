Глава Габона переходного периода распорядился обеспечить непрерывную работу всех госслужб

Брис Клотер Олиги Нгема "поручил всем генеральным секретарям, канцеляриям министерств, генеральным директорам и всем ответственным" за этот вопрос лицам "немедленно обеспечить эффективное возобновление и непрерывность работы всех государственных служб"

ПРЕТОРИЯ, 31 августа. /ТАСС/. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема, назначенный организаторами военного переворота в Габоне главой государства на переходный период, распорядился возобновить и обеспечить непрерывную работу всех государственных служб в стране. Об этом говорится в заявлении, зачитанном представителем военных полковником Ульрихом Манфумби.

Согласно заявлению, содержание которого приводит агентство AFP, Брис Олиги Нгема "поручил всем генеральным секретарям, канцеляриям министерств, генеральным директорам и всем ответственным [за этот вопрос] лицам немедленно обеспечить эффективное возобновление и непрерывность работы всех государственных служб".