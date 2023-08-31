Зеленский заявил, что хочет получить от Запада 160 истребителей F-16

Президент Украины объяснил это необходимостью обеспечить противовоздушную оборону, а также контроль над черноморскими морскими перевозками

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Киеву нужно около 160 истребителей F-16.

30 августа представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что украинским военным будет достаточно 60 F-16 для выполнения боевых задач по противодействию воздушным ударам. При этом ранее власти страны заявляли, что им будет необходимо 128 F-16 для полного переоснащения своих воздушных сил с советских истребителей на западные.

"Сегодня у нас есть договоренности о 50-60 самолетах, - сказал он в интервью португальской телекомпании RTP. - Они будут поставлены не все сразу. А всего нам нужно где-то около 160 [F-16], чтобы это был мощный воздушный флот, который не давал бы России возможности доминировать в небе". Он объяснил это необходимостью обеспечить противовоздушную оборону, а также контроль над черноморскими морскими перевозками.

20 августа Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16, 6 первых самолетов поступят до конца этого года. Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им помогут еще девять стран.