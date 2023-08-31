Кулеба отказался от встречи с Сийярто, которая намечалась в Толедо по инициативе Борреля

Глава венгерского МИД планировал поднять вопрос о необходимости исключения банка OTP из украинского списка "международных спонсоров войны"

БУДАПЕШТ, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался от переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто, которые пытался организовать руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Как сообщил глава венгерского МИД в интервью телеканалу М1, он планировал поднять вопрос о необходимости исключения банка OTP из украинского списка "международных спонсоров войны", но встреча не состоялась.

"Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель инициировал наши переговоры с глазу на глаз с главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой, но тот отказался", - сказал Сийярто, принимавший участие в неформальном совещании министров иностранных дел стран ЕС в Толедо, куда был приглашен Кулеба.

В то же время Боррель представил на этом совещании выводы юристов Евросоюза о том, что крупнейший венгерский банк своими действиями не нарушал никаких законов или санкций ЕС. "Тем самым была подтверждена недопустимость его включения в [украинский черный] список", - сказал Сийярто.

Будапешт давно требует от Киева убрать OTP из этого списка и предлагал лидерам стран Евросоюза оказать давление на правительство Украины. В Толедо Сийярто предупредил в очередной раз, что до тех пор, пока украинские власти этого не сделают, Венгрия не будет обсуждать в ЕС выделение средств на военную помощь этой стране.

4 мая Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло венгерскую банковскую группу OTP в число "международных спонсоров войны" из-за того, что она продолжает работать в России. НАПК включило в этот перечень еще несколько десятков иностранных компаний, которые также сохраняют присутствие на российском рынке.