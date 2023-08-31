Госдеп призвал Баку и Степанакерт согласовать доставку помощи в Нагорный Карабах

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер еще раз заявил о необходимости немедленно открыть Лачинский коридор для гуманитарных грузов, коммерческих и пассажирских перевозок

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. США считают, что представители Баку и Степанакерта "должны незамедлительно встретиться" и договориться о поставках гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в распространенном письменном заявлении.

"Мы глубоко обеспокоены ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, вызванным продолжающимся блокированием поставок продовольствия, медикаментов и других товаров, необходимых для обеспечения достойного уровня жизни", - отметил дипломат.

"Мы повторяем наш призыв немедленно открыть Лачинский коридор для гуманитарных грузов, коммерческих и пассажирских перевозок. Кроме того, должностные лица из Баку и представители Степанакерта должны незамедлительно встретиться для согласования способов доставки жизненно важных грузов мужчинам, женщинам и детям Нагорного Карабаха - включая дополнительные маршруты поставок - и возобновить обсуждение всех нерешенных вопросов", - добавил Миллер.

По его словам, "в течение последних недель Соединенные Штаты непрерывно сотрудничали со сторонами, чтобы позволить гуманитарной помощи достичь населения Нагорного Карабаха". "Базовая гуманитарная помощь никогда не должна становиться заложником политических разногласий", - заключил представитель внешнеполитического ведомства.

31 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан не пропустил в Нагорный Карабах 10 автомобилей с гуманитарной помощью из Франции. Груз доставила к въезду в Лачинский коридор делегация во главе с мэром Парижа Анн Идальго.

Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК), жители региона, которые нуждаются в медицинской помощи, при содействии МККК отправляются в Армению. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах. На прошлой неделе Пашинян заявил, что "Баку различными способами торпедирует диалог со Степанакертом, пытаясь переложить ответственность на Нагорный Карабах".