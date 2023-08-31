Суд оставил на свободе под залог замминистра агрополитики Украины, обвиняемого в хищениях

Тарас Высоцкий должен будет являться по вызову в суд и сообщать об изменении своего места жительства

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины избрал первому заместителю министра аграрной политики Тарасу Высоцкому, обвиняемому в хищении государственных средств, меру пресечения в виде залога в размере 805 тыс. гривен ($22 тыс.). Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

Назначенная мера пресечения означает, что в случае внесения залога Высоцкий в период проведения следствия останется на свободе с некоторыми ограничениями. Так, он должен будет являться по вызову в суд и сообщать об изменении своего места жительства. Если залог не будет внесен, суд должен принять решение по поводу изменения его суммы или назначить иную меру пресечения.

На прошлой неделе Высоцкому было предъявлено обвинение в хищении средств на сумму 62,5 млн гривен ($1,7 млн) при закупке продуктов питания для обеспечения нужд населения.

Министерство аграрной политики Украины выступило с заявлением, в котором отрицались эти обвинения в адрес Высоцкого. Там отметили, что суть обвинения сводится к тому, что Высоцкий согласовал в период с марта по апрель 2022 года для областных военных администраций счета на оплату закупки у двух фирм макаронных изделий импортного производства. При этом следствие считает, что стоимость этих изделий была завышена, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму 62,5 млн гривен, добавили в министерстве. В ведомстве полагают, что следователи Национального антикоррупционного бюро Украины ошиблись в расчетах и не учли, что условия договоров не определялись подозреваемым, поскольку они заключались представителями областных военных администраций.