В Иране считают, что ливанцы способны избрать президента без внешнего вмешательства

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал ливанских лидеров как можно скорее вступить в диалог для избрания нового президента республики

БЕЙРУТ, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл с двухдневным визитом в Ливан во главе делегации, в которую входят должностные лица высокого ранга. Как сообщило агентство Tasnim, глава МИД встретится с ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом, спикером парламента Набихом Берри и генеральным секретарем шиитской партии "Хезболлах" шейхом Хасаном Насруллой.

На пресс-конференции по прибытии в Бейрут Абдоллахиян призвал ливанских лидеров как можно скорее вступить в диалог для избрания нового президента республики. "Мы считаем, что ливанцы способны достичь взаимопонимания без внешнего вмешательства и принять самостоятельное решение, которое положит конец политическому кризису", - заявил он.

Высший государственный пост в Ливане остается вакантным с 31 октября прошлого года после того, как генерал Мишель Аун по окончании шестилетних полномочий покинул президентский дворец Баабда. 14 июня депутаты парламента предприняли 12-ю по счету попытку избрать президента республики. Однако ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы количества голосов.

По информации агентства, Абдоллахиян также обсудит в Бейруте перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В ходе своего визита в апреле глава МИД заявил о готовности Ирана поставить Ливану на безвозмездной основе 600 тыс. тонн мазута для теплоэлектростанций в течение пяти месяцев. Однако ливанские власти, несмотря на острый дефицит топлива, воздержались от принятия предложенной помощи, опасаясь санкций со стороны Запада.

В январе Абдоллахиян объявил в Бейруте, что иранские компании могут построить под ключ две ТЭС мощностью 1 000 МВт каждая в столице и на юге Ливана.