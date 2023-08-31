Президент Сербии обсудил с послом Украины улучшение отношений двух стран

Александар Вучич подчеркнул твердую позицию республики относительно уважения территориальной целостности

БЕЛГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич провел встречу с послом Украины Владимиром Толкачом, в ходе которой подчеркнул твердую позицию республики относительно уважения территориальной целостности, а также обсудил развитие отношений Белграда и Киева.

"Честный и открытый разговор [состоялся] с послом Толкачом о двустороннем сотрудничестве, улучшении всеобъемлющих отношений наших стран, региональных и мировых проблемах, а также ситуации на Украине. Я еще раз повторил позицию Сербии относительно нерушимости границ и соблюдения Устава ООН, подчеркнув, что мы уважаем территориальную целостность Украины и будем продолжать это делать в будущем", - написал Вучич в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) под совместной фотографией с украинским дипломатом.

Сербский лидер в ходе состоявшейся в августе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил события на Украине, а также подчеркнул приверженность Белграда к уважению территориальной целостности Украины. Он заявлял, что рассчитывает на то, что Киев будет уважительно относиться к территориальной целостности Сербии, так как в случае признания независимости Косова, Украина одномоментно лишится всего.